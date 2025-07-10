Халатность привела к разрушению метро. Директору департамента КГГА объявили подозрение

Прокуроры сообщили о подозрении директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Его служебная халатность привела к разрушению тоннеля в столичном метро. По данным источников, речь идет о Руслане Кандиборе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Сообщается, что в начале декабря 2023 года в связи с разрушением тоннеля между станциями "Демеевская" - "Лыбедская" Оболонско-Теремковской линии метрополитена г. Киева движение поездов на участке между станциями "Лыбедская" - "Теремки" остановили.
В то время КГГА приняла решение организовать перевозку пассажиров автобусами, которые будут дублировать маршрут закрытых станций метрополитена.
В ходе досудебного расследования установлено, что директор Департамента транспортной инфраструктуры не контролировал работу столичных предприятий, подчиненных ему как руководителю, а также не участвовал в рассмотрении вопросов, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного характера, что привело к временному закрытию станций метрополитена.
Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей привело к несвоевременному выявлению аварийной ситуации в метро.
Закрытие станций метрополитена, в результате чего были недополучены доходы от перевозки пассажиров и организация дублирующих маршрутов наземного транспорта стоили бюджету столицы 164 млн гривен. Именно на такую сумму нанесен ущерб столичной общине.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности.
Напомним, утром 8 декабря на официальной странице Киевского метрополитена появилась информация о закрытии на ремонт тоннеля части станций "синей" ветки с субботы, 9 декабря. Однако через несколько часов в сети появились фото и видео, на которых было видно подтопление путей.
Движение поездов на Оболонско-Теремковской линии срочно ограничили в тот же день. Как рассказал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, после утреннего пика работники подземки увидели новые трещины, таким образом возникла угроза безопасности перевозки пассажиров и было принято решение в 13:45 остановить движение по станциям "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки".
Позже стало известно, что на этой ветке метро еще в ноябре появились значительные течи и образовались трещины на путях и тюбингах туннельной оправы. Эпицентр аварии находится на участке 14 метров между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".
Больше подробностей об аварии и закрытии нескольких станций метро - читайте в материале РБК-Украина.
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