Халатность привела к разрушению метро. Директору департамента КГГА объявили подозрение

Сообщается, что в начале декабря 2023 года в связи с разрушением тоннеля между станциями "Демеевская" - "Лыбедская" Оболонско-Теремковской линии метрополитена г. Киева движение поездов на участке между станциями "Лыбедская" - "Теремки" остановили.

В то время КГГА приняла решение организовать перевозку пассажиров автобусами, которые будут дублировать маршрут закрытых станций метрополитена.

В ходе досудебного расследования установлено, что директор Департамента транспортной инфраструктуры не контролировал работу столичных предприятий, подчиненных ему как руководителю, а также не участвовал в рассмотрении вопросов, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного характера, что привело к временному закрытию станций метрополитена.

Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей привело к несвоевременному выявлению аварийной ситуации в метро.

Закрытие станций метрополитена, в результате чего были недополучены доходы от перевозки пассажиров и организация дублирующих маршрутов наземного транспорта стоили бюджету столицы 164 млн гривен. Именно на такую сумму нанесен ущерб столичной общине.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности.