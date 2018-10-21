Недалеко от британского острова паром сел на мель

Фото: паром (sky.news)

Паром столкнулся с несколькими небольшими яхтами

В воскресенье, 21 октября, недалеко от британского острова Уайт паром Red Funnel сел на мель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "sky.news".

Как сообщается, паром Red Funnel, который направлялся из Саутгемптона, вошел в густой туман возле острова Уайт. Из-за плохой видимости паром сел на мель.

По данным издания, перед тем, как сесть на мель, паром столкнулся с несколькими небольшими яхтами.

Отмечается, что вертолет спасателей и три спасательные шлюпки провели поисковую операцию у берегов острова после последствий аварии.

Береговая охрана сообщила, что на борту парома находились 56 человек, добавив, что травмированных нет, все пассажиры "в безопасности и здоровы".

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае в результате затопления грузового судна, которое перевозило песок, пропали без вести 11 членов экипажа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что вблизи берегов Турции утонул катер, на борту которого находились мигранты. В результате аварии погибли 9 человек, еще 25 считаются пропавшими без вести. Всего на лодке находилось около 35 человек.