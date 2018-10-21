Неподалік від британського острова пором сів на мілину

Фото: пором (sky.news)

Пором зіткнувся з кількома невеликими яхтами

У неділю, 21 жовтня, неподалік британського острова Уайт пором Red Funnel сів на мілину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "sky.news".

Як повідомляється, пором Red Funnel, який прямував з Саутгемптона, увійшов у густий туман біля острова Уайт. Через погану видимість пором сів на мілину.

За даними видання, перед тим, як сісти на мілину, пором зіткнувся з кількома невеликими яхтами.

Зазначається, що вертоліт рятувальників та три рятувальні шлюпки провели пошукову операцію біля узбережжя острова після наслідків аварії.

Берегова охорона повідомила, що на борту порома перебували 56 осіб, додавши, що травмованих немає, всі пасажири "в безпеці та здорові".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Китаї внаслідок затоплення вантажного судна, яке перевозило пісок, зникли безвісти 11 членів екіпажу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поблизу берегів Туреччини потонув човен, на борту якого знаходилися мігранти. Внаслідок аварії загинули 9 осіб, ще 25 вважаються зниклими безвісті. Всього на човні знаходилося близько 35 осіб.