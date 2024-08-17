"Нечасте явище". ЗСУ біля Кринок взяли в полон російського військового, - ОСУВ "Таврія"

Він розповів, що з початку доби російські окупанти провели один штурм позицій українських захисників на островах, які знаходяться на захід від Кринок Херсонської області.

"Штурм йшов із напрямку Козачих Лагерів, він відбитий. І ось під час цього штурму в полон потрапив один російський військовослужбовець", - зазначив Лиховій.

За його словами, росіянин виявився солдатом 28-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії 18-ї загальновійськової армії РФ.

"Це нечасте явище, коли саме на плацдармі на лівому березі Дніпра потрапляють у полон російські військові. Тому що там перебування наших підрозділів пов'язане з форсуванням Дніпра, але трапляється і так… Він поповнить обмінний фонд і надасть свідчення про російський контингент, у тому числі і на лівобережжі Дніпра Херсонської області", - додав речник ОСУВ "Таврія".

Він уточнив, що переправити на правобережжя російського окупанта, якого захопили в полон, - складне завдання, оскільки човни українських захисників перебувають під постійними ударами дронів.