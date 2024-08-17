"Нечастое явление". ВСУ возле Крынок взяли в плен российского военного, - ОСГВ "Таврия"

Он рассказал, что с начала суток российские оккупанты провели один штурм позиций украинских защитников на островах, которые находятся западнее Крынок Херсонской области.

"Штурм шел с направления Казачьих Лагерей, он отбит. И вот во время этого штурма в плен попал один российский военнослужащий", - отметил Лиховой.

По его словам, россиянин оказался солдатом 28-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии РФ.

"Это нечастое явление, когда именно на плацдарме на левом берегу Днепра попадают в плен российские военные. Потому что там пребывание наших подразделений связано с форсированием Днепра, но вот случается и так… Он пополнит обменный фонд и предоставит свидетельства о российском контингенте, в том числе и на левобережье Днепра Херсонской области", - добавил спикер ОСГВ "Таврия".

Он уточнил, что переправить на правобережье российского оккупанта, которого захватили в плен, - сложная задача, поскольку лодки украинских защитников находятся под постоянными ударами дронов.