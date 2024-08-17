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"Нечастое явление". ВСУ возле Крынок взяли в плен российского военного, - ОСГВ "Таврия"

Иллюстративное фото: ВСУ возле Крынок взяли в плен российского военного (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинским защитникам удалось взять в плен российского военного в районе Крынок. Такой результат "нечастый" для данного участка фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск “Таврия” Дмитрия Лихового в эфире телемарафона.

Он рассказал, что с начала суток российские оккупанты провели один штурм позиций украинских защитников на островах, которые находятся западнее Крынок Херсонской области. 

"Штурм шел с направления Казачьих Лагерей, он отбит. И вот во время этого штурма в плен попал один российский военнослужащий", - отметил Лиховой. 

По его словам, россиянин оказался солдатом 28-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии РФ.

"Это нечастое явление, когда именно на плацдарме на левом берегу Днепра попадают в плен российские военные. Потому что там пребывание наших подразделений связано с форсированием Днепра, но вот случается и так… Он пополнит обменный фонд и предоставит свидетельства о российском контингенте, в том числе и на левобережье Днепра Херсонской области", - добавил спикер ОСГВ "Таврия".

Он уточнил, что переправить на правобережье российского оккупанта, которого захватили в плен, - сложная задача, поскольку лодки украинских защитников находятся под постоянными ударами дронов. 

 

Что предшествовало

Напомним, около месяца назад в СМИ появилась информация, что украинские защитники вышли из Крынок Херсонской области.

Спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой, комментируя такие слухи, отметил, что ситуация не столь критична. При этом украинские защитники продолжают удерживать позиции в районе Крынок.

Само село, по его словам, превратилось в груду камней под постоянными ударами россиян.

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