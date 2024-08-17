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"Нечасте явище". ЗСУ біля Кринок взяли в полон російського військового, - ОСУВ "Таврія"

Херсонська область, Субота 17 серпня 2024 14:57
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"Нечасте явище". ЗСУ біля Кринок взяли в полон російського військового, - ОСУВ "Таврія" Ілюстративне фото: ЗСУ біля Кринок взяли в полон російського військового (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українським захисникам вдалося взяти в полон російського військового в районі Кринок. Такий результат "нечастий" для даної ділянки фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

Він розповів, що з початку доби російські окупанти провели один штурм позицій українських захисників на островах, які знаходяться на захід від Кринок Херсонської області.

"Штурм йшов із напрямку Козачих Лагерів, він відбитий. І ось під час цього штурму в полон потрапив один російський військовослужбовець", - зазначив Лиховій.

За його словами, росіянин виявився солдатом 28-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії 18-ї загальновійськової армії РФ.

"Це нечасте явище, коли саме на плацдармі на лівому березі Дніпра потрапляють у полон російські військові. Тому що там перебування наших підрозділів пов'язане з форсуванням Дніпра, але трапляється і так… Він поповнить обмінний фонд і надасть свідчення про російський контингент, у тому числі і на лівобережжі Дніпра Херсонської області", - додав речник ОСУВ "Таврія".

Він уточнив, що переправити на правобережжя російського окупанта, якого захопили в полон, - складне завдання, оскільки човни українських захисників перебувають під постійними ударами дронів.

Що передувало

Нагадаємо, близько місяця тому у ЗМІ з'явилася інформація, що українські захисники вийшли з Кринок Херсонської області.

Спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, коментуючи такі чутки, зазначив, що ситуація не така критична. При цьому українські захисники продовжують утримувати позиції у районі Кринок.

Саме село, за його словами, перетворилося на купу каміння під постійними ударами росіян.

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