"Небратні народи": українці дали оцінку відносинам з росіянами

Респондентам пропонувалося зробити вибір із трьох суджень - "українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами", "українці і росіяни раніше були братніми народами, але вже такими не є" та "українці і росіяни ніколи не були братніми народами".

З першим судженням ("українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами") у 2017 році погодилися близько чверті (27%) опитаних, у 2023 році її поділяли лише 4%.

Частка тих, хто вважає, що українці і росіяни раніше були братніми народами, але вже такими не є, з 2017 року статистично значуще не змінилася (відповідно 50% і 48%).

Але істотно зросла частка тих, хто дотримується думки, що українці і росіяни ніколи не були братніми народами (з 16% до 43%).

Опитування проводилося Центром Разумкова з 23 по 31 травня 2023 року по всій Україні окрім окупованих Росією територій серед 2020 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.