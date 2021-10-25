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Небольшой спад. В Украине 14 634 новых COVID-случая: где больше всего

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Киев, Понедельник 25 октября 2021 08:21
Небольшой спад. В Украине 14 634 новых COVID-случая: где больше всего Фото: в Украине 14 634 новых COVID-случая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине подтвердили 14 634 новых COVID-случая. Больше всего новых заражений в Харьковской, Одесской и Житомирской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Статистика за сутки

В Украине госпитализировали 912 человек; летальных исходов - 330; выздоровевших - 4 598 человек. Протестировали методом ПЦР - 34 540 человек, методом ИФА - 6487, экспресс-тестами - 27 542.

Ситуация в регионах

Больше всего новых случаев за сутки в Харьковской (+1687), Одесской (+1262), Житомирской (+1042), Запорожской областях (+1037).

Небольшой спад. В Украине 14 634 новых COVID-случая: где больше всего

За все время пандемии

В Украине заболели - 2 784 039 человек; выздоровели - 2 380 374 человека; летальных случаев - 64 202.

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