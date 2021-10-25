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Невеликий спад. В Україні 14 634 нових COVID-випадки: де найбільше

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Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 08:21
Невеликий спад. В Україні 14 634 нових COVID-випадки: де найбільше Фото: в Україні 14 634 нових COVID-випадки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні підтвердили 14 634 нових COVID-випадки. Найбільше нових заражень в Харківській, Одеській та Житомирській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Статистика за добу

В Україні госпіталізували 912 осіб; летальних випадків - 330; одужали - 4 598 осіб. Протестували методом ПЛР - 34 540, методом ІФА - 6487, експрес-тестами - 27 542.

Ситуація в регіонах

Найбільше нових випадків за добу в Харківській (+1687), Одеській (+1262), Житомирській (+1042), Запорізькій областях (+1037).

Невеликий спад. В Україні 14 634 нових COVID-випадки: де найбільше

За весь час пандемії

В Україні захворіли - 2 784 039 осіб; одужали - 2 380 374 особи; летальних випадків - 64 202.

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