Небольшой рост: что происходит с курсом доллара 31 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 31 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,76 гривен за доллар. Курс евро вырос на 36 копеек до 32,91 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,54 (27,51 - 30 июля), продажи - 27,76 (27,74 - 30 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,27 (32,00 - 30 июля), продажи - 32,91 (32,55 - 30 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,50 (3,50 - 30 июля), продажи 3,90 (3,90 - 30 июля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 31 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,67 гривен за доллар, курс в покупке до 27,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 32,91 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 31 июля справочный курс на уровне 27,66 грн/доллар, снизив его по сравнению с 30 июля (27,69 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,60 - 27,70 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Отметим, официальный курс доллара к гривне за июль 2020 года вырос на 3,7% с 26,69 гривен за доллар до 27,69 гривен за доллар.

В НБУ считают, что временный рост турбулентности на валютном рынке и девальвация гривны в июле обусловлены ситуативными психологическими факторами