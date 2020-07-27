Небольшой рост: что происходит с курсом доллара 27 июля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 1 копейку, евро - на 26 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 27,92 гривен за доллар. Курс евро вырос на 26 копеек до 32,55 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,64 (27,62 - 24 июля), продажи - 27,92 (27,91 - 24 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,93 (31,73 - 24 июля), продажи - 32,55 (32,29 - 24 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,48 (3,51 - 24 июля), продажи 3,94 (3,94 - 24 июля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,84 гривен за доллар, курс в покупке до 27,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 32,58 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 июля справочный курс на уровне 27,77 грн/доллар, повысив в его по сравнению с 24 июля (27,73 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,75 - 27,90 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 20-24 июля 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 347,80 млн долларов для поддержания курса гривны.

Таким образом, НБУ возобновил продажу валюты для поддержки курса национальной валюты после недельной паузы.

Согласно прогнозу аналитиков, в течение ближайшей неделе ожидается продолжение роста курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2-28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,4 грн.