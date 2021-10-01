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Невеликий дощ та заморозки: прогноз погоди на 1 жовтня

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 08:00
Невеликий дощ та заморозки: прогноз погоди на 1 жовтня Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики прогнозують прохолодну погоду 1 жовтня. Дощі очікуються у двох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Дощі очікуються у Львівській та Волинській областях. У інших регіонах, як прогнозують, буде сухо.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень буде +12+17, а вночі +3+9,
  • на півночі вдень буде +11+14, а вночі +3+5,
  • на сході вдень буде +11+14, а вночі +3+5,
  • на півдні вдень буде +13+15, а вночі +3+8,
  • у центрі вдень буде +11+15, а вночі +3+5.

Невеликий дощ та заморозки: прогноз погоди на 1 жовтня

Прогноз у Києві

У Києві, за прогнозом синоптиків, буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +13+15, а вночі +3+5.

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