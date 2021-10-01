Невеликий дощ та заморозки: прогноз погоди на 1 жовтня
Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики прогнозують прохолодну погоду 1 жовтня. Дощі очікуються у двох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Прогноз у всіх областях
Дощі очікуються у Львівській та Волинській областях. У інших регіонах, як прогнозують, буде сухо.
Температура повітря складе:
- на заході вдень буде +12+17, а вночі +3+9,
- на півночі вдень буде +11+14, а вночі +3+5,
- на сході вдень буде +11+14, а вночі +3+5,
- на півдні вдень буде +13+15, а вночі +3+8,
- у центрі вдень буде +11+15, а вночі +3+5.
Прогноз у Києві
У Києві, за прогнозом синоптиків, буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +13+15, а вночі +3+5.