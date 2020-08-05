Небольшое снижение: что происходит с курсом доллара 5 августа

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 августа 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 27,84 гривен за доллар. Курс евро снизился на 1 копейку до 32,79 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,58 (27,66 - 4 августа), продажи - 27,84 (27,91 - 4 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,23 (32,25 - 4 августа), продажи - 32,79 (32,80 - 4 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,44 - 4 августа), продажи 3,84 (3,86 - 4 августа) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 5 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,74 гривен за доллар, курс в покупке до 27,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 32,81 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 5 августа справочный курс на уровне 27,72 грн/доллар, снизив его по сравнению с 4 августа (27,82 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,65 - 27,80 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Отметим, по прогнозу группы ICU, на текущей неделе курс доллара будет колебаться около уровня 28 гривен, а ситуация на валютном рынке будет зависеть от активности выхода нерезидентов из ОВГЗ и уровня рефинансирования долговых выплат.

Напомним, население Украины в июле 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты 1 542,9 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 320,9 млн долларов.

Таким образом, в июле снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 222,0 млн долларов.