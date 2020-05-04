Небольшое снижение: что происходит с курсом доллара 4 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 27,18 гривен за доллар, курс евро вырос на 9 копеек до 29,54 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,89 (26,93 - 30 апреля), продажи - 27,18 (27,19 - 30 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,06 (29,03 - 30 апреля), продажи - 29,54 (29,45 - 30 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,20 (3,21 - 30 апреля), продажи 3,69 (3,68 - 30 апреля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 4 мая межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копеек до 26,9750 гривен за доллар, курс в покупке до 26,9450 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 29,48 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 4 мая справочный курс на уровне 26,98 грн/доллар, повысив его по сравнению с 30 апреля (26,97 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,90 - 27,10 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 27-4 мая 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 115,5 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты. Таким образом, чистая покупка выросла в четыре раза по сравнению с 28,6 млн долларов неделей ранее. Всего за апрель НБУ пополнил резервы на 723,8 млн долларов.