Невелике зниження: що відбувається з курсом долара 4 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 травня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 27,18 гривень за долар, курс євро виріс на 9 копійок до 29,54 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,89 (26,93 - 30 квітня), продажу - 27,18 (27,19 - 30 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,06 (29,03 - 30 квітня), продажу - 29,54 (29,45 - 30 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,20 (3,21 - 30 квітня), продажу 3,69 (3,68 - 30 квітня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 4 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійок до 26,9750 гривень за долар, курс купівлі до 26,9450 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 29,48 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 4 травня довідковий курс на рівні 26,98 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 30 квітня (26,97 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,90 - 27,10 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 27-4 травня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 115,5 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти. Таким чином, чиста купівля зросла в чотири рази порівняно з 28,6 млн доларів тижнем раніше. Всього за квітень НБУ поповнив резерви на 723,8 млн доларів.