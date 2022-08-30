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Небольшое похолодание и грозы: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Вторник 30 августа 2022 07:00
Небольшое похолодание и грозы: какой будет погода в Украине сегодня Фото: в Украине 30 августа дожди пройдут на западе и юге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 30 августа, часть областей накроют дожди с грозами. В некоторых регионах Украины ожидается небольшой спад температур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня грозы прогнозируются в Николаевской, Одесской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской областях, а также на Прикарпатье. В некоторых районах возможны шквалы.

На остальной территории сухо с переменной облачностью. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. В северных и западных регионах жара спадет.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +15 +17, днем +24 +27 градусов;
  • на западе ночью +11 +14 градусов, а днем +23 + 26;
  • в восточных областях ночью +16 +18, днем +31 +33 градуса;
  • на юге страны ночью +18 +21 градус, а днем +29 +34;
  • в центральных областях ночью +15 +18, днем +26 +32 градуса.

Небольшое похолодание и грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня будет сухо. Ветер северо-западный с порывами до 8 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем +26 +28 градусов.

Небольшое похолодание и грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на осенние месяцы.

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