Небольшое похолодание и грозы: какой будет погода в Украине сегодня
Сегодня, 30 августа, часть областей накроют дожди с грозами. В некоторых регионах Украины ожидается небольшой спад температур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня грозы прогнозируются в Николаевской, Одесской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской областях, а также на Прикарпатье. В некоторых районах возможны шквалы.
На остальной территории сухо с переменной облачностью. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. В северных и западных регионах жара спадет.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +15 +17, днем +24 +27 градусов;
- на западе ночью +11 +14 градусов, а днем +23 + 26;
- в восточных областях ночью +16 +18, днем +31 +33 градуса;
- на юге страны ночью +18 +21 градус, а днем +29 +34;
- в центральных областях ночью +15 +18, днем +26 +32 градуса.
Погода в Киеве
В столице сегодня будет сухо. Ветер северо-западный с порывами до 8 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем +26 +28 градусов.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на осенние месяцы.
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