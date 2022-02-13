Небо над Украиной закрывать не планируют: заявление МИУ

"Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие неба является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось. Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, сейчас 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира", - говорится в заявлении в министерстве.

Сегодня в МИУ состоялось совещание с участием Офиса президента, Государственной авиационной службы, "Украэроруха", аэропорта "Борисполь" и украинских авиакомпаний. Стороны договорились наработать решение для предотвращения обострения ситуации.

"У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Сейчас проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства", - добавили в МИУ.

Что этому предшествовало

Вчера авиакомпания KML заявила, что прекращает полеты в Украину. А сегодня появилась неподтвержденная информация о том, что якобы завтра с 16:00 по киевскому времени воздушное движение над Украиной остановят из-за отказа страховых компаний покрывать возможные убытки.

Кроме того, сегодня в аэропорту Кишинева вынужденно приземлился рейс украинской авиакомпании SkyUp, который следовал в Киев. Владелец самолета не разрешил авиакомпании совершать полет в небе Украины.