Небо над Украиной в новогоднюю ночь будут охранять больше тысячи военных

В новогоднюю ночь в системе противовоздушной обороны Украины будут нести боевое дежурство более тысячи военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Армия inform".
Воздушное пространство над Украиной и за ее пределами будут мониторить десятки радиолокационных станций.
При этом прикрывать небо будут зенитные ракетные дивизионы С-300, Бук-М1 и дежурные звенья Су-27 и МиГ-29.
Напомним, в новогоднюю ночь около двух тысяч российских солдат общевойсковой армии будут находиться на боевом посту. В частности, на Западном военном округе РФ, который граничит с Украиной.