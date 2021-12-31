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Небо над Украиной в новогоднюю ночь будут охранять больше тысячи военных

Автор: Валерия Полищук

В новогоднюю ночь в системе противовоздушной обороны Украины будут нести боевое дежурство более тысячи военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Армия inform".

Воздушное пространство над Украиной и за ее пределами будут мониторить десятки радиолокационных станций.

При этом прикрывать небо будут зенитные ракетные дивизионы С-300, Бук-М1 и дежурные звенья Су-27 и МиГ-29.

Напомним, в новогоднюю ночь около двух тысяч российских солдат общевойсковой армии будут находиться на боевом посту. В частности, на Западном военном округе РФ, который граничит с Украиной.

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Украина