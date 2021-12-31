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Небо над Україною в новорічну ніч охоронятимуть більше тисячі військових

Автор: Валерія Поліщук

У новорічну ніч у системі протиповітряної оборони України нестимуть бойове чергування понад тисячу військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Армія inform".

Повітряний простір над Україною та за її межами будуть моніторити десятки радіолокаційних станцій.

При цьому прикривати небо будуть зенітні ракетні дивізіони С-300, Бук-М1 і чергові ланки Су-27 і МіГ-29.

Нагадаємо, в новорічну ніч близько двох тисяч російських солдатів загальновійськової армії перебуватимуть на бойовому посту. Зокрема, на Західному військовому окрузі РФ, який межує з Україною.

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Україна