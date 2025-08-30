Небо буде мирним: Зеленський привітав українців з Днем авіації

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем авіації та запевнив, що українське небо обов'язково буде мирним і безпечним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"День авіації. День тих, для кого небо стало роботою, мрією та справжнім покликанням. Військові й цивільні. Пілоти, екіпажі, інженери, конструктори, диспетчери, техніки – усі ви робите величезну справу для України. Наше небо під вашим захистом", - зазначив Зеленський.

Він також подякував усім, хто працює заради нашої безпеки, заради сили України в небі. Усім, хто розвиває нашу авіацію.

"Ми обов’язково зробимо все, щоб українське небо було мирним і безпечним", - додав глава держави.