У небі над російською Ленінградською областю помітили "невідомий об'єкт"

У Росії в Ленінградській області сьогодні, 5 квітня виявили невідомий об'єкт у повітрі. Через що було оголошено сигнал "Режим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал SHOT .

За інформацією російського каналу, так званий "невідомий об'єкт" виявили в небі над Сосновим бором у Ленінградській області.

"Було оголошено сигнал "Режим" - вимогу про припинення порушення порядку використання повітряного простору РФ", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в небі може бути "малорозмірна куля" яка рухається зі швидкістю 200 кілометрів на годину на висоті приблизно 10 000 метрів.

Нагадаємо, що сьогодні було неспокійно і в Бєлгородській області, там місцева влада повідомила про нібито "мінометний обстріл" села Нова Таволжанка.

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