В небі над Рівненською областю працює авіація. Мешканців просять не залишати укриттів

Мешканців Рівненської області попереджають про роботу української авіації у небі над регіоном. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Рівненської ОВА Віталія Коваля.

"У повітрі над Рівненською областю наша авіація. Спокійно. До відбою перебувайте в укриттях", - написав він.

Як повідомлялося, раніше по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Це сталося після того, як у Білорусі окупанти підняли у небо свою авіацію.

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