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В небе над Ровенской областью работает авиация. Жителей просят не покидать укрытий

Фото: в небе над Ровенской областью работает авиация (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Жителей Ровенской области предупреждают о работе украинской авиации в небе над регионом. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.

"В воздухе над Ровенской областью наша авиация. Спокойно. До отбоя находитесь в укрытиях", - написал он.

Как сообщалось, ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Это произошло после того, как в Беларуси оккупанты подняли в небо свою авиацию.

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Ровенская область