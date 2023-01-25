В небе над Ровенской областью работает авиация. Жителей просят не покидать укрытий

Жителей Ровенской области предупреждают о работе украинской авиации в небе над регионом. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.

"В воздухе над Ровенской областью наша авиация. Спокойно. До отбоя находитесь в укрытиях", - написал он.

Как сообщалось, ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Это произошло после того, как в Беларуси оккупанты подняли в небо свою авиацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.