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У небі Полтавської області ППО збито до 10 ракет

Фото: у небі Полтавської області ППО збило до 10 ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні, 5 грудня, у Полтавській області українські сили протиповітряної оборони збили до 10 російських ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

Окрім того, завдяки злагодженій роботі збройних сил прильотів під час сьогоднішньої повітряної тривоги у регіоні не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі та низці населених пунктів області повністю відсутнє водопостачання внаслідок знеструмлення системи.

Сьогодні російська армія знову вдалася до масованого удару територією України. На тлі атаки у деяких регіонах спостерігаються перебої зі світлом. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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