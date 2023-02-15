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У небі над Києвом виявили ворожу повітряну ціль: може працювати ППО та авіація

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Київ, Середа 15 лютого 2023 15:23
У небі над Києвом виявили ворожу повітряну ціль: може працювати ППО та авіація Ілюстративне фото: у небі над Києвом виявили ворожу повітряну ціль (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 15 лютого, у небі над Києвом виявили ворожу повітряну ціль. У зв'язку з цим оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"У небі над Києвом виявили ворожу повітряну ціль. У зв'язку з цим може працювати ППО та авіація", - сказано у повідомленні.

Киян просять зберігати спокій та перебувати в укриттях.

Оновлено: о 15:54 у Києві та області оголосили про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше у небі над Київською областю виявили ворожі повітряні об'єкти.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому росіяни запустили повітряну кулю з відбивачем.

Усе, що відомо на цю мить про ворожі цілі, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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