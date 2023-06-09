Небезпеки зараження немає. В Одесі спростували фейки про холеру у воді

У одеському водоканалі спростували фейкову інформацію щодо можливості зараження води холерою через катастрофу на Каховській ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "Інфоксводоканал".

Одразу після підриву в соціальних мережах почали поширювати недостовірну інформацію що у воду в Одесі може потрапити холера. Зазначалося, що мити овочі, фрукти та чистити зуби необхідно виключно кип'яченою водою.

Проте у водоканалі кажуть, що джерело водопостачання Одеси не має нічого спільного з морською водою або водним басейном Дніпра. Тому немає потенційної загрози забруднення водопровідної води внаслідок вибуху на Каховській ГЕС.

Центр протидії дезінформації РНБО України також заявив, що ці "новини" є фейковими та не відповідають дійсності. Вони поширюються ворожими ресурсами з метою дестабілізації та залякування населення.

Мешканців Одеси вкотре закликають не поширювати фейкову та сумнівну інформацію, а довіряти лише офіційним джерелам.

Як контролюють якість води в Одесі

У "Інфоксводоканалі" наголошують, що підрозділи компанії забезпечені необхідними реагентами і працюють у штатному режимі, дотримуючись всіх технологічних вимог. Крім того, проводиться постійний лабораторний контроль за понад 55 показниками на всіх етапах водопідготовки.

Державна санітарна служба також проводить паралельний лабораторний контроль. Згідно з останніми дослідженнями, водопровідна вода в Одесі відповідає всім санітарним вимогам.

Де небезпечно пити воду

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС жителів затоплених районів Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей попередили про небезпеку води. Адже через мор риби є ризик захворювання на ботулізм. Також на цих територіях заборонили ловити та споживати рибу через її можливе зараження.

Мешканцям цих регіонів МОЗ радять бути особливо обережними, пити лише бутильовану воду або кип'ятити її перед споживання, навіть для миття фруктів та овочів.