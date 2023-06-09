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Опасности заражения нет. В Одессе опровергли фейки о холере в воде

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Одесса, Пятница 09 июня 2023 21:19
Опасности заражения нет. В Одессе опровергли фейки о холере в воде Фото: опасность заражения воды в Одессе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В одесском водоканале опровергли фейковую информацию о возможности заражения холерой из-за катастрофы на Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "Инфоксводоканал".

Сразу после подрыва в социальных сетях начали распространять недостоверную информацию, что в воду в Одессе может попасть холера. Отмечалось, что мыть овощи, фрукты и чистить зубы необходимо только кипяченой водой.

Однако в водоканале говорят, что источник водоснабжения Одессы не имеет ничего общего с морской водой или водным бассейном Днепра. Поэтому нет потенциальной угрозы загрязнения водопроводной воды в результате взрыва на Каховской ГЭС.

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины также заявил, что эти "новости" фейковы и не соответствуют действительности. Они распространяются враждебными ресурсами для дестабилизации и запугивания населения.

Жителей Одессы еще раз призывают не распространять фейковую и сомнительную информацию, а доверять только официальным источникам.

Как контролируют качество воды в Одессе

В "Инфоксводоканале" подчеркивают, что подразделения компании обеспечены необходимыми реагентами и работают в штатном режиме, соблюдая все технологические требования. Кроме того, проводится постоянный лабораторный контроль над более чем 55 показателями на всех этапах водоподготовки.

Государственная санитарная служба также производит параллельный лабораторный контроль. Согласно последним исследованиям, водопроводная вода в Одессе отвечает всем санитарным требованиям.

Где опасно пить воду

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС жителей затопленных районов Николаевской, Херсонской и Запорожской областей предупредили об опасности воды. Ведь из-за мора рыбы есть риск заболевания ботулизмом. Также на этих территориях запретили ловить и употреблять в пищу рыбу из-за ее возможного заражения.

Жителям этих регионов Минздрав советует быть особенно осторожными, пить только бутилированную воду или кипятить ее перед употреблением, даже для мытья фруктов и овощей.

Напомним, ранее РБК-Украина писала об инфекционных угрозах на затопленных территориях после подрыва Каховской ГЭС.

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