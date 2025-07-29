Небезпека води у вухах під час купання: чому слід уникати

З настанням літа, коли спека стає нестерпною, ми з радістю шукаємо порятунку у воді. Плавання в басейнах, річках та морях стає звичайним явищем. Однак саме в цей період вушні інфекції та сірчані пробки стають значно частішими, ніж в іншу пору року.

В чому небезпека попадання води у вуха, розповідає РБК-Україна з посиланням на Marca.

Небезпеки вушних пробок та інфекцій

Заблоковані вуха несуть у собі багато різноманітних ризиків, навіть більше, ніж ми думаємо.

Подразнення та зовнішній отит

Яскравим прикладом патології, на яку ми можемо страждати, є подразнення та зовнішній отит. Хлор та інші речовини, присутні у воді, можуть подразнювати шкіру слухового проходу, особливо якщо вже є наявне пошкодження або травма.

Інфекції

Дуже часто трапляються саме інфекції. Вологість у поєднанні з певними бактеріями та грибками, які можуть бути присутніми у воді, де ми купаємося, значно полегшує виникнення інфекцій зовнішнього вуха. Це може мати кілька симптомів, таких як біль, свербіж або втрата слуху.

Сірчані пробки

Вода також може впливати на вушну сірку, спричиняючи утворення пробок із цієї речовини. Вони блокують слуховий прохід, що зазвичай викликає відчуття закладеності вух та тимчасову втрату слуху. Хлор, зокрема, може бути подразнюючою речовиною для вуха, крім того, він сприяє розмноженню бактерій та грибків.

Що рекомендують експерти

Існують базові рекомендації, щоб запобігти цим проблемам або зменшити шкоду, яку вода завдає нашим вухам. Вкрай важливо включити їх у наш щоденний розпорядок, особливо в цю пору року.

Ретельне висушування вух

Коли ви виходите з води, навіть якщо ви були у воді лише короткий період часу, бажано ретельно висушити вуха. Це можна зробити м'яким рушником, не вставляючи такі предмети, як ватні палички або подібні, оскільки вони можуть проштовхнути бруд та воду всередину.

Використання вушних затичок

Якщо ви схильні до проблем з вухами, настійно рекомендується використовувати вушні затички, коли ви збираєтеся занурюватися у воду. Вони дуже корисні для запобігання потраплянню води, особливо для людей, які мають історію інфекцій або перенесли перфорацію барабанної перетинки.

Уникайте надмірного чищення

Деталь, яку багато людей не вважають важливою, але це так, – уникати надмірного чищення вуха продуктами, оскільки природна сірка діє як захист для нього.

Уникайте хлорованих басейнів (за можливості): Крім того, якщо у вас є можливість, уникайте басейнів з хлором.

Звертайтеся до фахівця

Якщо ви відчуваєте будь-який біль або вважаєте, що можете страждати від будь-якої з цих патологій, бажано звернутися до фахівця.