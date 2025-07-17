Небезпека з моря: Нідерланди попереджають про російські диверсії та шпигунство
Спецслужби Нідерландів зафіксували збільшення кількість цифрових атак з боку Росії, які спрямовані на підрив стабільності суспільства та створення відчуття тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.
Зокрема, голова Служби загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) Ерік Акербом назвав Нідерланди "потенційною ціллю" для диверсій та шпигунства. На його думку, це зумовлене тим, що у Північному морі проходить багато інтернет-кабелів, і їх пошкодження може мати руйнівні наслідки, як і саботаж електропостачання або інфраструктури.
Спецслужби Нідерландів попереджають, що цифровий саботаж може спричинити тимчасові збої в електропостачанні, роботі інтернету, платіжних системах або у постачанні питної води.
За даними трьох служб, уже зафіксовано конкретні ознаки російського втручання. Зокрема, проросійські активісти, ймовірно, намагаються перешкодити наданню допомоги Україні.
У доповіді також вказано, що Китай та Іран не припиняють спроб шпигунства з метою отримання нідерландських технологій.
На фоні скорочення підтримки від США та загострення міжнародної ситуації, національні структури закликають посилити кібербезпеку та підготуватись до можливих криз.
"Оцінка загроз підтверджує, що ми в Нідерландах не можемо сидіти склавши руки. Питання не в тому, чи зазнаємо ми соціально деструктивних наслідків, а в тому, коли це станеться", - заявив представник Національного координатора з питань боротьби з тероризмом та безпеки.
Хакерські атаки РФ
Раніше ми писали про те, що кібератаки на німецькі збройні сили відбувалися майже щодня. Німецькі служби безпеки фіксували посилення співпраці між кримінальними хакерами та "хактивістами", підконтрольними російським спецслужбам.
ЗМІ та влада країни заявили, що це була кібератака з боку Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.