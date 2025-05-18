Небезпека хімікатів. Куди здати воду на аналіз в Україні: експерт дав перелік служб

В Україні вода може бути забруднена добривами з полів, промисловими заводами і самими людьми. Іноді по вигляду і смаку води незрозуміло, чи придатна вона до вживання. Воду, особливо з колодязів у селах, радять здавати на аналіз, який проводять лабораторії різних служб, в деяких випадках – безкоштовно.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Що ми п’ємо щодня? Екологи пояснили, що не так з водою в Україні".
Нерідко вода візуально людям не подобається, але за результатами аналізів вона виявляється нормальною.
Так само буває і навпаки: чиста вода без запаху може мати перевищення показників, і така вода не є придатною до вживання, каже РБК-Україна Леонід Бицюра, завідувач кафедри екології та охорони здоров'я Західноукраїнського національного університету.
Контролем якості води в Україні займаються кілька офіційних структур. Насамперед це лабораторні центри Міністерства охорони здоров’я та Держпродспоживслужба. Вони мають затверджений перелік платних послуг і працюють у регіонах, досліджуючи воду за базовими показниками (приблизно 15 параметрів).
У деяких містах, зокрема в Одесі, Вишгороді та Івано-Франківську, функціонують більш потужні лабораторії у складі Державного агентства водних ресурсів. Вони здатні аналізувати вже до 200 різних показників.
Якщо у вас є підозра на порушення природоохоронного законодавства, варто звертатися до Державної екологічної інспекції. Наприклад, якщо є факти незаконного складування сміття чи неконтрольованого використання агрохімікатів на підприємствах, інспекція може провести безкоштовний аналіз і зафіксувати порушення.
За словами Леоніда Бицюри, ця служба реагує оперативно: накладає штрафи й обраховує завдані збитки. Звернення до екоінспекції можна подати також через мобільний додаток "Екозагроза".
Нагадаємо, Кабмін затвердив порядок віднесення води питної до категорії "вода природна мінеральна". Такий продукт повинен відповідати чітким вимогам.
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