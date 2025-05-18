Небезпека хімікатів. Куди здати воду на аналіз в Україні: експерт дав перелік служб

Де роблять аналізи води: список служб

Нерідко вода візуально людям не подобається, але за результатами аналізів вона виявляється нормальною.

Так само буває і навпаки: чиста вода без запаху може мати перевищення показників, і така вода не є придатною до вживання, каже РБК-Україна Леонід Бицюра, завідувач кафедри екології та охорони здоров'я Західноукраїнського національного університету.

Контролем якості води в Україні займаються кілька офіційних структур. Насамперед це лабораторні центри Міністерства охорони здоров’я та Держпродспоживслужба. Вони мають затверджений перелік платних послуг і працюють у регіонах, досліджуючи воду за базовими показниками (приблизно 15 параметрів).

У деяких містах, зокрема в Одесі, Вишгороді та Івано-Франківську, функціонують більш потужні лабораторії у складі Державного агентства водних ресурсів. Вони здатні аналізувати вже до 200 різних показників.

Якщо у вас є підозра на порушення природоохоронного законодавства, варто звертатися до Державної екологічної інспекції. Наприклад, якщо є факти незаконного складування сміття чи неконтрольованого використання агрохімікатів на підприємствах, інспекція може провести безкоштовний аналіз і зафіксувати порушення.

За словами Леоніда Бицюри, ця служба реагує оперативно: накладає штрафи й обраховує завдані збитки. Звернення до екоінспекції можна подати також через мобільний додаток "Екозагроза".