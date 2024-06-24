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Небезпечно для здоров'я: українцям розповіли, до чого може призвести зневоднення влітку

Україна , Понеділок 24 червня 2024 07:30
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Небезпечно для здоров'я: українцям розповіли, до чого може призвести зневоднення влітку Фото: у МОЗ розповіли, як уникнути зневоднення влітку (Віталій Носач, РБУ-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Зневоднення може бути небезпечним для здоров'я як дітей, так і дорослих. Особливо небезпечне зневоднення влітку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Як пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я, влітку підвищується ризик зараження кишковими інфекціями. Через це людина втрачає багато води, що з рештою може призвести до зневоднення організму.

Внаслідок зневоднення серце змушене працювати інтенсивніше, а судини мозку звужуються. Це впливає на пам’ять, координацію рухів та загальне самопочуття.

Через зневоднення можуть початися судоми та перебої у роботі серця. Сильна дегідратація може призвести до розвитку ниркової недостатності та необхідності госпіталізації.

Найпоширеніші симптоми зневоднення у дітей:

  • сухість у роті,
  • відсутність сліз, коли дитина плаче,
  • сухі підгузки протягом трьох годин,
  • сонливість, слабкість, млявість або дратівливість.

Найпоширеніші симптоми зневоднення у дорослих:

  • сильна спрага, сухість у роті, головний біль;
  • задишка, різка слабкість, запаморочення;
  • прискорене серцебиття та дихання;
  • западання очей, посиніння губ та вушних раковин;
  • темно-жовтий колір сечі, зменшення її кількості;
  • втрата пружності шкіри, судоми м’язів.

Щоб уникнути зневоднення організму, важливо пити негазовану чисту воду, не менше літра на день. Також потрібно зменшити вживання солодкої та смаженої жирної їжі. У разі погіршення самопочуття необхідно терміново звернутися до сімейного лікаря чи найближчого медзакладу.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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