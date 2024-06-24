Небезпечно для здоров'я: українцям розповіли, до чого може призвести зневоднення влітку

Зневоднення може бути небезпечним для здоров'я як дітей, так і дорослих. Особливо небезпечне зневоднення влітку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Як пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я, влітку підвищується ризик зараження кишковими інфекціями. Через це людина втрачає багато води, що з рештою може призвести до зневоднення організму.

Внаслідок зневоднення серце змушене працювати інтенсивніше, а судини мозку звужуються. Це впливає на пам’ять, координацію рухів та загальне самопочуття.

Через зневоднення можуть початися судоми та перебої у роботі серця. Сильна дегідратація може призвести до розвитку ниркової недостатності та необхідності госпіталізації.

Найпоширеніші симптоми зневоднення у дітей:

сухість у роті,

відсутність сліз, коли дитина плаче,

сухі підгузки протягом трьох годин,

сонливість, слабкість, млявість або дратівливість.

Найпоширеніші симптоми зневоднення у дорослих:

сильна спрага, сухість у роті, головний біль;

задишка, різка слабкість, запаморочення;

прискорене серцебиття та дихання;

западання очей, посиніння губ та вушних раковин;

темно-жовтий колір сечі, зменшення її кількості;

втрата пружності шкіри, судоми м’язів.

Щоб уникнути зневоднення організму, важливо пити негазовану чисту воду, не менше літра на день. Також потрібно зменшити вживання солодкої та смаженої жирної їжі. У разі погіршення самопочуття необхідно терміново звернутися до сімейного лікаря чи найближчого медзакладу.