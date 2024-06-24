Опасно для здоровья: украинцам рассказали, к чему может привести обезвоживание летом
Обезвоживание может быть опасно для здоровья как детей, так и взрослых. Особенно опасно обезвоживание летом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Как объясняют в Министерстве здравоохранения, летом повышается риск заражения кишечными инфекциями. Из-за этого человек теряет много воды, что может привести к обезвоживанию организма.
В результате обезвоживания сердце вынуждено работать интенсивнее, а сосуды мозга сужаются. Это влияет на память, координацию движений и общее самочувствие.
Из-за обезвоживания могут начаться судороги и перебои в работе сердца. Сильная дегидратация может привести к развитию почечной недостаточности и необходимости госпитализации.
Самые распространенные симптомы обезвоживания у детей:
- сухость во рту,
- отсутствие слез, когда ребенок плачет,
- сухие подгузники в течение трех часов,
- сонливость, слабость, вялость или раздражительность.
Самые распространенные симптомы обезвоживания у взрослых:
- сильная жажда, сухость во рту, головные боли;
- одышка, резкая слабость, головокружение;
- учащенное сердцебиение и дыхание;
- западание глаз, посинение губ и ушных раковин;
- темно-желтый цвет мочи, уменьшение ее количества;
- потеря упругости кожи, судороги мышц.
Чтобы избежать обезвоживания организма, важно пить негазированную чистую воду, не менее литра в день. Также нужно снизить употребление сладкой и жареной жирной пищи. В случае ухудшения самочувствия необходимо срочно обратиться к семейному врачу или ближайшему медучреждению.
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