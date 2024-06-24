Опасно для здоровья: украинцам рассказали, к чему может привести обезвоживание летом

Обезвоживание может быть опасно для здоровья как детей, так и взрослых. Особенно опасно обезвоживание летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Как объясняют в Министерстве здравоохранения, летом повышается риск заражения кишечными инфекциями. Из-за этого человек теряет много воды, что может привести к обезвоживанию организма.

В результате обезвоживания сердце вынуждено работать интенсивнее, а сосуды мозга сужаются. Это влияет на память, координацию движений и общее самочувствие.

Из-за обезвоживания могут начаться судороги и перебои в работе сердца. Сильная дегидратация может привести к развитию почечной недостаточности и необходимости госпитализации.

Самые распространенные симптомы обезвоживания у детей:

сухость во рту,

отсутствие слез, когда ребенок плачет,

сухие подгузники в течение трех часов,

сонливость, слабость, вялость или раздражительность.

Самые распространенные симптомы обезвоживания у взрослых:

сильная жажда, сухость во рту, головные боли;

одышка, резкая слабость, головокружение;

учащенное сердцебиение и дыхание;

западание глаз, посинение губ и ушных раковин;

темно-желтый цвет мочи, уменьшение ее количества;

потеря упругости кожи, судороги мышц.

Чтобы избежать обезвоживания организма, важно пить негазированную чистую воду, не менее литра в день. Также нужно снизить употребление сладкой и жареной жирной пищи. В случае ухудшения самочувствия необходимо срочно обратиться к семейному врачу или ближайшему медучреждению.