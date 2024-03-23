Небезпечні хвороби. Українцям нагадали, від чого обов'язково треба вакцинуватися

"Дітям перш за все треба вакцинуватися від поліомієліту. Попри те, що офіційно Україна подолала спалахи поліо, рівень вакцинації від цієї хвороби залишається на низькому рівні. Також дітям треба вакцинуватися від кору. Це інфекція, яка передається максимально швидко", - пояснив він.

Кузін підкреслив, що дітям потрібно також обов'язково зробити вакцини від дифтерії і від правця.

"Дифтерія - досить важке інфекційне захворювання, правець - часто летальна хвороба, яка передається найчастіше через інфіковані рани. Наприклад, коли дитина грається і наступає на якийсь іржавий цвях", - сказав головний санітарний лікар.

Що стосується дорослих, то вакцинація від дифтерії та правця теж дуже важлива. З 18 років ревакцинацію треба проходити кожні 10 років.