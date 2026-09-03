Небезпечне небо над РФ: в ІКАО зробили заяву після застереження України

Ризики ураження цивільних літаків та їхнього потрапляння під перехресний вогонь через активні бойові дії суттєво зросли. Держави закликали посилити захист своїх повітряних суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

У міжнародній організації зазначають, що пасажирська авіація опинилася під підвищеною загрозою через активне застосування сучасного озброєння. Безпеці польотів загрожують системи зброї великої дальності, масове використання безпілотників, а також передові комплекси протиповітряної оборони.

Крім того, серйозною проблемою стали регулярні радіочастотні перешкоди, які блокують роботу глобальної навігаційної супутникової системи.

Захист повітряного простору

Попри те, що авіаційна галузь здатна оперативно змінювати маршрути рейсів в обхід конфліктів, кожна держава повинна постійно оцінювати рівень загрози у своєму небі.

В ІКАО зазначили, що для запобігання трагедіям держави-члени ООН зобов'язані швидко обмінюватися розвідувальними даними про будь-які можливі ризики.

Також міжнародна авіація вимагає суттєво покращити координацію між цивільними та військовими органами влади. Це необхідно для того, щоб військові помилково не ідентифікували цивільний пасажирський борт як ворожу ціль.

У зв'язку з цим ІКАО вже розпочала оновлення своїх офіційних інструкцій та посібників з оцінки ризиків для цивільної авіації в зонах конфліктів та поблизу них.