Опасное небо над РФ: в ІКАО сделали заявление после предостережения Украины

Риски поражения гражданских самолетов и их попадания под перекрестный огонь из-за активных боевых действий существенно выросли. Государства призвали усилить защиту своих воздушных судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Международной организации гражданской авиации (ІКАО).

В международной организации отмечают, что пассажирская авиация оказалась под повышенной угрозой из-за активного применения современного вооружения. Безопасности полётов угрожают системы оружия большой дальности, массовое использование беспилотников, а также передовые комплексы противовоздушной обороны.

Кроме того, серьезной проблемой стали регулярные радиочастотные помехи, блокирующие работу глобальной навигационной спутниковой системы.

Защита воздушного пространства

Несмотря на то, что авиационная отрасль способна оперативно изменять маршруты рейсов в обход конфликтов, каждое государство должно постоянно оценивать уровень угрозы на своем небе.

В ІКАО отметили, что для предотвращения трагедий государства-члены ООН обязаны быстро обмениваться разведывательными данными о любых возможных рисках.

Также международная авиация требует существенно улучшить координацию гражданских и военных органов власти. Это необходимо для того, чтобы военные по ошибке не идентифицировали гражданский пассажирский борт как вражескую цель.

В связи с этим ІКАО уже приступила к обновлению своих официальных инструкций и руководств по оценке рисков для гражданской авиации в зонах конфликтов и вблизи них.