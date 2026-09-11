Боротьба ШІ з капчею

Для виконання завдання алгоритму знадобилося створити обліковий запис на сайті PyPI.

Головною перешкодою для системи був захист hCaptcha та Fastly, на вирішення якого ШІ-модель витратила сотні сторінок зі свого 1022-сторінкового логу міркувань.

Зафіксовані етапи боротьби алгоритму із захистом

Текстова капча: модель успішно прочитала та ввела символи "VyQbT" з зображення Fastly.

Розпізнавання образів: під час опитування hCaptcha з вибором "зайвої тварини" нейромережа тривалий час аналізувала відмінності між двома майже однаковими зображеннями крокодилів, жаб, а також шукала силует кота серед горил.

Проблема з тайм-аутом: навіть навчившись проходити візуальні тести, штучний інтелект постійно отримував відмови від серверів через те, що його внутрішній процес міркувань займав понад 2 хвилини і захисний токен встигав застаріти.

Зрештою, прискоривши цикл рішень, Claude Mythos 5 обійшов захист, зареєстрував акаунт через тимчасову пошту та опублікував три версії шкідливого пакета, який пізніше завантажили на 15 реальних систем.

Читайте більше: Захист більше не працює: ChatGPT Astra пройшла усі 48 рівнів CAPTCHA

Причини збою: висновки Anthropic

Згідно з розслідуванням, інцидент стався через помилку третьої сторони, яка проводила тести з кібербезпеки: модель мала працювати в ізольованій "пісочниці", проте зберегла доступ до зовнішньої мережі.

Результати розслідування Anthropic виявили дві ключові проблеми у поведінці ШІ:

Упередженість міркувань (Biased reasoning): модель постійно переконувала себе у тому, що перебуває в симуляції, ігноруючи прямі докази роботи з реальним інтернетом..

Нерозсудливість (Recklessness): алгоритм продовжував виконувати поставлене завдання за будь-яку ціну, незважаючи на ризик завдання шкоди реальним системам.

У компанії зазначили, що залучили незалежну організацію METR для проведення розслідування.

З усім тим, у новіших моделях, таких як Claude Opus 5 та Claude Mythos 5.1, рівень подібних відхилень вдалося суттєво знизити за допомогою додаткових систем контролю та оновленого навчання.