Опасная болезнь: что такое коклюш и как от него защититься
Коклюш является опасной болезнью, особенно для маленьких детей. За первые два месяца 2024 зафиксировано 515 случаев заболевания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Facebook.
Минздрав отмечает, что с прошлого года в Украине растет заболеваемость коклюшем. Большинство больных - это дети дошкольного и раннего школьного возраста. Причина роста заболеваемости - большое количество непривитых детей.
Коклюш опасен и очень заразен. Он передается воздушно-капельным путем при кашле или чихании. В группе риска младенца, у них болезнь может протекать тяжело, есть риск временной остановки дыхания.
Старшие дети и взрослые обычно выздоравливают от коклюша, но болезнь изнурительна и сильно ослабляет организм.
Какие симптомы
Коклюш начинается, как ОРВИ, но через 5-8 дней появляется приступообразный спазматический кашель. Он может сопровождаться лихорадкой, насморком и другими признаками простуды.
Выздоровление начинается через 4-8 недель, но иногда выздоровление может занять от 2 до 6 месяцев.
За первыми признаками болезни нужно обращаться к врачу.
Как защититься
Всем детям советуют делать прививки от коклюша. Всего должно быть четыре вакцинации - в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев.
Также от коклюша нужно вакцинироваться беременным женщинам в срок от 16 до 32 недель беременности независимо от того, вакцинировали ли их в детстве.
Коронавирус в Украине
Следует отметить, что ВОЗ официально отменила пандемию коронавируса в мире в мае 2023 года. В Украине сняли ограничения и отменили карантин.
Ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщал, что в Украине зафиксировано 13 штаммов коронавируса. Заболеваемость в больших городах самая высокая.
Детальнее о том, сформировался ли у украинцев "коллективный иммунитет" от коронавируса и почему с началом полномасштабной войны COVID "закончился" - читайте интервью РБК-Украина с главным санитарным врачом Украины.
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