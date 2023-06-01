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"Небесний щит". Зеленський домовився обговорити створення коаліції літаків на "Рамштайні"

Новость на русском →
Четвер 01 червня 2023 19:47
"Небесний щит". Зеленський домовився обговорити створення коаліції літаків на "Рамштайні" Фото: президент України Володимир Зеленський провів зустріч з європейськими лідерами (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з лідерами європейських країн. Зокрема, було порушено питання створення коаліції бойових літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Telegram.

За його словами, під час переговорів було обговорено питання, пов'язані з початком тренування українських пілотів на літаках F-16 та інших типів.

"Домовилися після майбутніх консультацій з американською стороною продовжити роботу над офіційним рішенням щодо створення коаліції бойових літаків "Небесного щита України" на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" , - написав Зеленський.

Також лідери обговорили питання майбутніх поставок літаків та створення необхідної для них інфраструктури.

Зазначимо, що точна дата чергової зустрічі у форматі "Рамштайн", на якій союзники України обговорюють надання військової допомоги, поки що невідома. Попередня така зустріч відбулася 25 травня.

F-16 для України

Нагадаємо, президент США Джо Байден кілька тижнів тому підтримав початок навчання українських пілотів на F-16. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, ця подія стала початком для авіаційної коаліції.

При цьому офіційне рішення про створення такої коаліції, яка займеться постачанням західних винищувачів до України, поки що не приймали.

Передача літаків може розпочатися після завершення навчання українських пілотів. За непідтвердженими даними, такі тренування можуть тривати близько чотирьох місяців.

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