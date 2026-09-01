UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Небензя в ООН висунув Україні ультиматум для "мирного врегулювання" війни

20:33 01.09.2026 Вт
2 хв
Москва пов'язала припинення війни з визнанням нав'язаних нею "реалій"
aimg Марія Науменко
Фото: постійний представник Росії при ООН Василь Небензя (Getty Images)

Росія готова продовжувати війну, якщо Україна не визнає захоплені території та не погодиться на вимоги Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Росії при ООН Василя Небензі, яку цитує "РИА Новости".

За його словами, Росія готова продовжувати бойові дії, якщо Київ не визнає те, що Москва називає "реаліями на місцях", та не погодиться на усунення "першопричин" війни.

"Без визнання сформованих реалій на місцях мирного врегулювання конфлікту в Україні не буде. Поки в Києві продовжують чіплятися за ілюзії, відкидати вибір мільйонів людей і відмовляються усувати першопричини кризи, Росія послідовно домагатиметься поставлених цілей СВО військовим шляхом", - сказав Небензя.

осійський дипломат також заявив, що контакти Росії із західними країнами щодо України практично припинилися.

Що Росія вимагає для миру

Заяви Небензі фактично повторюють позицію, яку Москва неодноразово озвучувала щодо можливих переговорів з Україною. Російська сторона заявляє про готовність до дипломатичного врегулювання, однак наполягає, що воно має враховувати так звані нові територіальні реалії.

Москва також стверджує, що майбутні домовленості повинні враховувати її інтереси у сфері безпеки та позицію населення окупованих територій.

Водночас Україна не погоджується з такими вимогами Росії. Київ наполягає на відновленні територіальної цілісності держави та поверненні до міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Нагадуємо, голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко 1 вересня заявила, що російська сторона готова повернутися до переговорів, якщо буде створено "надійний мирний план".

Вона також наголосила, що умови Москви залишаються незмінними з початку війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяУкраїнаООНМирні переговори