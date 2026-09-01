Небензя в ООН висунув Україні ультиматум для "мирного врегулювання" війни

За його словами, Росія готова продовжувати бойові дії, якщо Київ не визнає те, що Москва називає "реаліями на місцях", та не погодиться на усунення "першопричин" війни.

"Без визнання сформованих реалій на місцях мирного врегулювання конфлікту в Україні не буде. Поки в Києві продовжують чіплятися за ілюзії, відкидати вибір мільйонів людей і відмовляються усувати першопричини кризи, Росія послідовно домагатиметься поставлених цілей СВО військовим шляхом", - сказав Небензя.

осійський дипломат також заявив, що контакти Росії із західними країнами щодо України практично припинилися.

Що Росія вимагає для миру

Заяви Небензі фактично повторюють позицію, яку Москва неодноразово озвучувала щодо можливих переговорів з Україною. Російська сторона заявляє про готовність до дипломатичного врегулювання, однак наполягає, що воно має враховувати так звані нові територіальні реалії.

Москва також стверджує, що майбутні домовленості повинні враховувати її інтереси у сфері безпеки та позицію населення окупованих територій.

Водночас Україна не погоджується з такими вимогами Росії. Київ наполягає на відновленні територіальної цілісності держави та поверненні до міжнародно визнаних кордонів 1991 року.