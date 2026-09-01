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Небензя в ООН выдвинул Украине ультиматум для "мирного урегулирования" войны

20:33 01.09.2026 Вт
2 мин
Москва связала прекращение войны с признанием навязанных ею "реалий"
aimg Мария Науменко
Фото: постоянный представитель России при ООН Василий Небензя (Getty Images)

Россия готова продолжать войну, если Украина не признает захваченные территории и не согласится с требованиями Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя России при ООН Василия Небензи, которое цитирует "РИА Новости".

По его словам, Россия готова продолжать боевые действия, если Киев не признает то, что Москва называет "реалиями на местах", и не согласится на устранение "первопричин" войны.

"Без признания сложившихся реалий на местах мирного урегулирования конфликта в Украине не будет. Пока в Киеве продолжают цепляться за иллюзии, отвергать выбор миллионов людей и отказываются устранять первопричины кризиса, Россия будет последовательно добиваться поставленных целей СВО военным путем", - сказал Небензя.

Осийский дипломат также заявил, что контакты России с западными странами в отношении Украины практически прекратились.

Что Россия требует для мира

Заявления Небензи фактически повторяют позицию, которую Москва неоднократно озвучивала по поводу возможных переговоров с Украиной. Российская сторона заявляет о готовности к дипломатическому урегулированию, однако настаивает, что она должна учитывать так называемые новые территориальные реалии.

Москва также утверждает, что будущие договоренности должны учитывать ее интересы в сфере безопасности и позиции населения оккупированных территорий.

В то же время Украина не согласна с такими требованиями России. Киев настаивает на восстановлении территориальной целостности государства и возвращении в международно признанные границы 1991 года.

Напомним, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 1 сентября заявила, что российская сторона готова вернуться к переговорам, если будет создан "надежный мирный план".

Она также подчеркнула, что условия Москвы остаются неизменными с начала войны.

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