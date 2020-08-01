В небе над Аляской столкнулись два самолета, есть жертвы

В США столкнулися два самолета в небе над Аляской. В результате аварии погибли семь человек.

Об этом сообщает Anchorage Daily News.



Отмечается, что столкнулись одномоторные самолеты DHC-2 Beaver и Piper PA-12. Инцидент произошел возле аэропорта города Солдотна на полуострове Кенай.

Среди погибших был член нижней палаты законодательного собрания Аляски Гэри Кнопп. Он был в самолете один. Во втором летели шесть человек - местный пилот, гид из штата Канзас и семья из Южной Каролины.

Шесть человек погибли на месте крушения, еще один умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Ранее в небе над столицей Канады, Оттавой, столкнулись два небольших пассажирских самолета.

Напомним, в начале мая в аэропорту Дохи, столицы Катара, из-за сильного шторма столкнулись два пассажирских самолета Qatar Airways.