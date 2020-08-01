ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В небе над Аляской столкнулись два самолета, есть жертвы

Солдотна, Суббота 01 августа 2020 06:28
В небе над Аляской столкнулись два самолета, есть жертвы
Фото: место события (twitter.com)
Автор: Инна Собора

Погибли семь человек

В США столкнулися два самолета в небе над Аляской. В результате аварии погибли семь человек.

Об этом сообщает Anchorage Daily News.

Отмечается, что столкнулись одномоторные самолеты DHC-2 Beaver и Piper PA-12. Инцидент произошел возле аэропорта города Солдотна на полуострове Кенай.

Среди погибших был член нижней палаты законодательного собрания Аляски Гэри Кнопп. Он был в самолете один. Во втором летели шесть человек - местный пилот, гид из штата Канзас и семья из Южной Каролины.

Шесть человек погибли на месте крушения, еще один умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Ранее в небе над столицей Канады, Оттавой, столкнулись два небольших пассажирских самолета.

Напомним, в начале мая в аэропорту Дохи, столицы Катара, из-за сильного шторма столкнулись два пассажирских самолета Qatar Airways.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины авиакатастрофаавария
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь