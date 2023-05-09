Небажання Конгресу збільшити держборг нанесе величезний удар по економіці США, - Мінфін

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Якщо Конгрес не підніме стелю держборгу, президент буде зобов'язаний зробити деякі рішення щодо того, що робити з наявними у нас ресурсами. Існують різні опції, але хороших опцій немає", - заявила Єллен.

Міністр фінансів також визнала, що за держборгом є дуже великий розрив між позиціями президента США Джо Байдена та республіканців. Однак, на її думку, висунуті вимоги щодо скорочення видатків є "драконівськими".