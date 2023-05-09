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Небажання Конгресу збільшити держборг нанесе величезний удар по економіці США, - Мінфін

Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Відмова Конгресу підвищувати рівень держборгу США завдасть величезного удару по економіці США та послабить долар як світову резервну валюту.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Якщо Конгрес не підніме стелю держборгу, президент буде зобов'язаний зробити деякі рішення щодо того, що робити з наявними у нас ресурсами. Існують різні опції, але хороших опцій немає", - заявила Єллен.

Міністр фінансів також визнала, що за держборгом є дуже великий розрив між позиціями президента США Джо Байдена та республіканців. Однак, на її думку, висунуті вимоги щодо скорочення видатків є "драконівськими".

Раніше ми писали, що уряд США може вичерпати надзвичайні заходи через досягнення стелі держборгу вже до 1 червня, що може призвести до дефолту.

Також повідомлялося, що Палата представників США схвалила законопроект щодо підвищення стелі державного боргу на 1,5 трлн доларів в обмін на різке зниження бюджетних видатків.

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