Нежелание Конгресса увеличить госдолг нанесет огромный удар по экономике США, - Минфин

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Если Конгресс не поднимет потолок госдолга, президент будет обязан предпринять некоторые решения относительно того, что делать с имеющимися у нас ресурсами. Существуют различные опции, но хороших опций нет", - заявила Йеллен.

Министр финансов также признала, что по госдолгу есть очень большой разрыв между позициями президента США Джо Байдена и республиканцев. Однако, по ее мнению, выдвинутые требования по сокращению расходов являются "драконовскими".