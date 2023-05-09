RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нежелание Конгресса увеличить госдолг нанесет огромный удар по экономике США, - Минфин

Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Отказ Конгресса повышать уровень госдолга США нанесет огромный удар по экономике США и ослабит доллар как мировую резервную валюту.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Если Конгресс не поднимет потолок госдолга, президент будет обязан предпринять некоторые решения относительно того, что делать с имеющимися у нас ресурсами. Существуют различные опции, но хороших опций нет", - заявила Йеллен.

Министр финансов также признала, что по госдолгу есть очень большой разрыв между позициями президента США Джо Байдена и республиканцев. Однако, по ее мнению, выдвинутые требования по сокращению расходов являются "драконовскими".

Ранее мы писали, что правительство США может исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка госдолга уже к 1 июня, что в итоге может привести к дефолту.

Также сообщалось, что Палата представителей США одобрила законопроект о повышении потолка государственного долга на 1,5 трлн долларов в обмен на резкое снижение бюджетных расходов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиГосдолг