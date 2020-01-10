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Небанковским учреждениям разрешат продавать валюту онлайн

Новости » Экономика     10.01.2020 - 17:06
Небанковским учреждениям разрешат продавать валюту онлайн
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Валюту онлайн смогут продавать учреждения, которые перейдут под надзор НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) в 2020 году позволит небанковским учреждениям продавать валюту онлайн физическим лицам. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Нацбанка в Facebook.

Так, в НБУ напомнили, что с 7 февраля 2019 года украинцам было разрешено покупать валюту онлайн, чтобы устранить необходимость идти к банковской кассе или уличному обменнику. Уже в этом году Нацбанк планирует разрешить небанковским учреждениям продавать валюту онлайн.

"Национальный банк будет продолжать валютную либерализацию и в дальнейшем. В частности, после имплементации закона о сплите Национальный банк позволит продавать валюту онлайн не только банкам, но и небанковским финансовым учреждениям, которые перейдут под надзор НБУ с середины 2020 года", - говорится в сообщении.

Небанковским учреждениям разрешат продавать валюту онлайн

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ на 11 января снизил официальный курс доллара до 23,96 гривен, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 23,9677 гривен за доллар (-0,1513).

Также РБК-Украина писало, что глава Нацбанка Яков Смолий в интервью проекту "KRYM - критическое мышление" заявил, что сомневается в значительном снижении курса гривны относительно иностранных валют в 2020 году.

Нацбанк значительно понизил курс доллара к концу недели В НБУ сомневаются в существенном ослаблении гривны в 2020
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