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В Неаполе произошли беспорядки возле мэрии, есть пострадавший

Новости » Происшествия    15.11.2018 - 19:25
В Неаполе произошли беспорядки возле мэрии, есть пострадавший
Фото: место происшествия (facebook.com/larampa.it)

Демонстрантов из социального центра Insurgencia встретила полиция

В четверг, 15 ноября, в Неаполе протестующие пытались прорваться через полицейский кордон, чтобы добраться до мэрии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ANSA.

Как сообщается, в мэрии заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Маттео Сальвини принял участие в заседании местного комитета по общественному порядку. 

После беспорядков возле мэрии, у одного молодого человека заметили кровотечение из головы, вероятно, после удара полицейского.

"Мне сказали, что это обычные идиоты из социальных центров", - сказал Сальвини после встречи.

Отметим, глава итальянского МВД Маттео Сальвини ранее заявлял, что Италия может прекратить принимать авиарейсы из Европейского союза с мигрантами на борту.

 
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