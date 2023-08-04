Захід вважає, що Путін не змінить свій курс у війні проти України до виборів у США, - CNN

Вищі посадовці США та Європи стурбовані тим, що російський диктатор Володимир Путін враховує президентські вибори у США 2024 року у своєму плані війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

На їхню думку, Путін сподівається на поразку Джо Байдена в президентських перегонах наступного року, що змусить Сполучені Штати скоротити підтримку України і поліпшить переговорну позицію Росії.

Один з американських чиновників заявив, що у них "немає сумнівів" у тому, що Путін "намагається протриматися" до виборів 2024 року.

Інше джерело, знайоме з розвідданими, сказало: "Путін знає, що Трамп йому допоможе. Як і українці, і наші європейські партнери. І хоча ми не бачили нічого прямого щодо цього, я вважаю, що всі так думають".

Один із європейських дипломатів заявив виданню, що, на їхню думку, спроба Росії дотягнути війну в Україні до виборів у США "є саме планом Путіна".

У США поки що немає чітких даних про те, що думає Путін, і чи навмисно він затягує війну в надії на перемогу Дональда Трампа або республіканців на президентських виборах.

Однак вибори наступного року залишаються ключовим фактором, який, на думку провідних західних фахівців у галузі національної безпеки, розвідки та дипломатії, вплине на рішення Путіна в Україні, що ще більше знижує ймовірність того, що війна буде вирішена до кінця наступного року.

Вибори США у 2024 році

5 листопада 2024 року відбудуться 60-ті вибори президента США. Нині свої кандидатури подали понад 15 політиків - серед них навіть племінник Кеннеді Роберт. Однак основними кандидатами все ще залишаються Байден та Трамп.

Зараз по Трампу відкрито відразу кілька кримінальних проваджень, проте це не завадить йому взяти участь у перегонах. До того, у разі перемоги він може скасувати вирок суду.

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