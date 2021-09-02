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"Не знаю, была ли "химия": Зеленский обменялся с Байденом разведданными и забыл о его визите в Украину

Автор: Артур Родивилов

Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с президентом Соединенных Штатов. не знает, Он не знает, "возникла ли химия", но "доволен результатом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию телеканала "Украина 24".

Зеленский доволен визитом, ведь Украина и США заключили около двадцати документов. По его мнению, важнейшие вопросы, которые были обсуждены, - это энергетическая безопасность и ситуация на Черном море. Стороны обменялись разведданными.

Он добавил, что Байден высоко оценил земельную и судебную реформы в Украине и инфраструктурные изменения.

Зеленский сознался, что забыл обсудить на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне вопрос его возможного ответного визита в Украину.

"Честно скажу, что вспомнил об этом я после встречи уже, что нужно было проговорить более детально относительно визита президента США", - заявил он,

Два часа переговоров и совместное заявление. Как прошла первая встреча Зеленского и Байдена, читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийДжозеф Байден