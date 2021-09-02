"Не знаю, чи була "хімія": Зеленський обмінявся з Байденом розвідданими і забув про його візит в Україну

Зеленський задоволений візитом, адже Україна і США уклали близько двадцяти документів. На його думку, найважливіші питання, які були обговорені, - це енергетична безпека і ситуація на Чорному морі. Сторони обмінялися розвідданими.

Він додав, що Байден високо оцінив земельну і судову реформи в Україні та інфраструктурні зміни.

Зеленський зізнався, що забув обговорити на зустрічі з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні питання його можливого візиту до України.

"Чесно скажу, що згадав про це я після зустрічі вже, що потрібно було проговорити більш детально щодо візиту президента США", - заявив він,