"Не зможемо платити Росії за газ": Туреччина хоче скасувати санкції США проти "Газпромбанку"

Без звільнення "ми не зможемо платити Росію", сказав Байрактар. "Якщо ми не зможемо платити, ми не зможемо купувати товари", – додав він.

Коментарі Байрактара посилюють напруженість між Вашингтоном і європейськими покупцями російського газу, що залишилися, через оголошені минулого тижня санкції щодо "Газпромбанку", який раніше уникав штрафних санкцій, пов'язаних із вторгненням в Україну, завдяки своїй ключовій ролі в платежах за енергоносії.

"Якщо не буде жодних винятків, це може стати чимось дуже великим для Туреччини", - сказав міністр. Він послався на попередні винятки з санкцій, пов'язаних з Іраном, як прецедент.

Росія є найбільшим постачальником газу до Туреччини: минулого року на її частку припало близько 42% імпорту.

Угорщина, ще один великий імпортер, розкритикувала дії США проти Газпромбанку, заявивши, що вони ставлять під загрозу енергетичну безпеку. Міністр закордонних справ Петер Сійярто минулого тижня, що країни регіону "знайдуть спосіб" продовжити потоки після переговорів у Стамбулі з регіональними міністрами енергетики, включаючи Байрактара.

Хоча Туреччина постачає українським військовим бойові безпілотники та критично важливі артилерійські снаряди, Анкара не запровадила санкції проти Росії через вторгнення. Президент Реджеп Тайіп Ердоган натомість намагався виступити посередником у встановленні миру між воюючими сторонами та відродити угоду, підтриману Організацією Об'єднаних Націй, яку він допоміг розробити у 2022 році, що дозволило експортувати українське зерно через Чорне море.

Анкара та Москва хочуть створити газовий хаб у Туреччині, включаючи можливість прокладання більшої кількості підводних трубопроводів через Чорне море. Крім газу, Туреччина залежить від Росії приблизно в половині свого імпорту сирої нафти, має одну атомну електростанцію "Росатома", що будується, і веде переговори про другу.